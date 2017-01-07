 الابتدائية الرابعة والستون بالطائف تحتفي بطالباتها بحفل مميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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الابتدائية الرابعة والستون بالطائف تحتفي بطالباتها بحفل مميز

الابتدائية الرابعة والستون بالطائف تحتفي بطالباتها بحفل مميز
المناطق - الطائف - عادل الزهراني
احتضنت مدرسة الابتدائية الرابعة والستون حفل  اختتام الأنشطة، وتكريم الطالبات المتفوقات بتشريف المشرفة التربوية : فاطمة نجم الثبيتي وحضور  مشرفة  خدمات الطلاب الأستاذة خلود الزهراني والذي بدأ بمقدمةٍ ترحيبية، ثم تلتها  آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمةقائدة المدرسة:نورة الثبيتي ذكرت فيها أن النجاح والتفوق لم يأتي من فراغ بل أتى من مثابرة واجتهاد بناتنا الحبيبات، ورسالة المدرسة التي تهدف إلى تنشئة ،وإعداد جيل واع يسعى لخدمة الوطن، تلتها كلمة الطالبات المتفوقات ثم مسيرة الطالبات المتفوقات ثم توالت فقرات الحفل المتنوعة والعروض والمسابقات، وبعض الالعاب الترفيهية ،وأختتم الحفل بإلقاء أسماء الطالبات وتسليم شهاداتهن وجوائزهن، وقد شكرت وكرمت قائدة المدرسة الأستاذة نورة الثبيتي القائمات على انجاح الحفل الوكيلات أ/هيفاء الفتة ومعجبة القحطاني وفاطمة المالكي ورائدة النشاط والارشاد، وكل منسوبات المدرسةمن معلمات واداريات متمنية لهن مزيد التقدم والازدهار.
الحفل من تنسيق الإعلامية :أ/ معيضة القرني التي  ذكرت  بأن  الاحتفاء  بالطالبات  وتكريمهن  حافز  لهن  للعطاء  شاكرة  جميع  وليات  الأمر  لتفاعلهن  ومتابعتهن  خلال  الفصل الدراسي الأول  مثمنة  جهود  قائدة  المدرسة  وجميع  الكادر  الإداري  والتدريسي  بالمدرسة

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