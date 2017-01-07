 اختتمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية مبادرة أرامكو للعلوم 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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اختتمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية مبادرة أرامكو للعلوم 2016

اختتمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية مبادرة أرامكو للعلوم 2016
المناطق - الدمام

اختتمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية ، مبادرة أرامكو للعلوم 2016
لإثراء الموهوبين والموهوبات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ، التي أستفاد منها 221 طالب وطالبة موهوبين لمدة شهرين ، حيث يهدف البرنامج لتطبيق ما يتعلمه الموهوبين والموهوبات في هذه المجالات بالمدارس على تجارب علمية ملموسة ومستخدمة في الحياة اليومية العامة ، بحضور مدير التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن المديريس وعدد من المسئولين بإدارة التعليم ،  وذلك بمقر إدارة الموهوبين بالدمام .

وسجلت مبادرة أرامكو للعلوم 2016م التي جاءت تحقيقاً لرؤية المملكة للتعليم 2030 ، والتي تعنى بإثراء الشباب عامة والموهوبين خاصة في المجالات التعليمية واستفاد منها الموهوبين والموهوبات بالمنطقة  نجاحاً متميزاً بالأرقام ، حيث تأتي تلك المبادرة ضمن المبادرات المتميزة التي أبرمتها إدارة التعليم بالمنطقة مع شركة أرامكو السعودية .

واشتملت المبادرة على تدريب وتأهيل نخبة من المعلمين والمعلمات المبدعين في مختلف المجالات ، حيث تعد هذه أحد ثمرات الشراكة العلمية  التي تعنى بشكلٍ عام إلى تنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجها بهدف اكتساب المعارف والمهارات والخبرات عبر الارتقاء بالموهوبين والموهوبات .

من جهته أوضح المشرف على تعليم الطلاب ياسر الغامدي أن البرنامج غني بالأنشطة والتجارب العلمية ، حيث وجد من خلال
إشراقة على الطلاب أن القائد الفعلي هو الطالب كما ذكر أن المعلم دوره مُيسّر ، مبيناً بأن الطلاب في ظل هذا التفاعل سيتوجون مجهودهم خلال الفترة المقبلة بأبحاث علمية

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