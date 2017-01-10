 امانة الشرقية : نقل السوق الشعبي من العزيزية إلى شاطئ نصف القمر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

امانة الشرقية : نقل السوق الشعبي من العزيزية إلى شاطئ نصف القمر ضبط مقيم قتل آخر من أبناء جلدته بمكة للجنسين.. وظائف شاغرة في جامعة القصيم اختتمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع أرامكو السعودية مبادرة أرامكو للعلوم 2016 معلم يضع سوالا في الامتحان يجسد دور البطل عواجي دراسة: ساعة قيلولة تحمي الدماغ وتحافظ على صحة العقل الابتدائية الرابعة والستون بالطائف تحتفي بطالباتها بحفل مميز بلدية غرب الدمام: أغلاق 55 منشأة.. وانذار ومخالفة 159 منشاة وفاة مواطن و أبنته إثر اندلاع حريق في منزلهما بالقطيف القنصل العام الكويتي يزور القصر التاريخي والأسواق الشعبية بنجران حسب مؤشرات قيادة الأداء المدرسي الفيصلية في المركز الثاني جامعة القصيم تستضيف غداً مؤتمر “دور الجامعات في تفعيل رؤية 2030”

امانة الشرقية : نقل السوق الشعبي من العزيزية إلى شاطئ نصف القمر

المناطق - الدمام

وجهه معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بنقل السوق الشعبي من منطقة العزيزية الى شاطئ نصف القمر تقديراً ودعم للأسر المنتجة

واوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والمتحدث الاعلامي في امانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ان بلدية  الظهران أعدت مساحة كافية للسوق في موقعه الجديد مع مراعاة مواقف السيارات عديدة ومداخل ومخارج للسوق ميسرة مع مراقبة يومية للمنتجات المعروضة ومنع الأجانب من العمل في السوق

واضاف الصفيان ان البلدية أعدت حاويات للنظافة وفريق من العمالة للنظافة طوال فترة السوق لعدم تكدس النفايات واشترطت امانة المنطقة الشرقية ان يكون صاحب البسطة سعودي الجنسية

واشار محمد الصفيان ان السوق يعتبر من الاسواق القديمة في المنطقة الشرقية ويرتاده العديد من زوار شاطئ نصف القمر والمنطقة الشرقية ويحتوي السوق على منتوجات المنطقة الشرقية و التراثية القديمة

واشاد مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي في امانة المنطقة الشرقية بتعاون وجهود الشرطة والمرور في السوق ولها الدور كبير للحفاظ على الممتلكات وتنظيم المتسوقين اثناء الدخول والخروج

ودعت امانة المنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم،
مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>