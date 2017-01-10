امانة الشرقية : نقل السوق الشعبي من العزيزية إلى شاطئ نصف القمر

وجهه معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بنقل السوق الشعبي من منطقة العزيزية الى شاطئ نصف القمر تقديراً ودعم للأسر المنتجة

واوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والمتحدث الاعلامي في امانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ان بلدية الظهران أعدت مساحة كافية للسوق في موقعه الجديد مع مراعاة مواقف السيارات عديدة ومداخل ومخارج للسوق ميسرة مع مراقبة يومية للمنتجات المعروضة ومنع الأجانب من العمل في السوق

واضاف الصفيان ان البلدية أعدت حاويات للنظافة وفريق من العمالة للنظافة طوال فترة السوق لعدم تكدس النفايات واشترطت امانة المنطقة الشرقية ان يكون صاحب البسطة سعودي الجنسية

واشار محمد الصفيان ان السوق يعتبر من الاسواق القديمة في المنطقة الشرقية ويرتاده العديد من زوار شاطئ نصف القمر والمنطقة الشرقية ويحتوي السوق على منتوجات المنطقة الشرقية و التراثية القديمة

واشاد مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الاعلامي في امانة المنطقة الشرقية بتعاون وجهود الشرطة والمرور في السوق ولها الدور كبير للحفاظ على الممتلكات وتنظيم المتسوقين اثناء الدخول والخروج

ودعت امانة المنطقة الشرقية جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم،

مؤكدا عدم التهاون مع المحلات المخالفة وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات والتي سيتم التعامل معها فورا، مضيفا بان الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة المنطقة الشرقية عن طريق برنامج (بلاغاتي)على الأجهزة الذكية