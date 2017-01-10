مصادر: زيارة مرتقبة لخادم الحرمين الشريفين إلى سلطنة عمان

كشفت مصادر وصفت بالمطلعة، أنه من المتوقع أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بزيارة لسلطنة عمان الشقيقة، يلتقي خلالها بالسالطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

وكشفت تلك المصادر نقلا عن وكالة “رويترز”، عن قيام ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بزيارة إلى سلطنة عمان في الفترة المقبلة، لبحث موضوع انضمام سلطنة عمان للتحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب وتمهيدًا لزيارة خادم الحرمين الشريفين المرتقبة.

وقال المصدر، إن الزيارة التي سيقوم بها ولي ولي العهد، ستفتح أفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين المملكة وسلطنة عمان في العديد من الملفات والشؤون العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين ودول الخليج.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد تلقى رسالة من وزير الدفاع العماني “بدر البوسعيدي” في وقت سابق تحمل موافقة سلطنة عمان على الانضمام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي أنشى منذ عام تقريبا لتكون بذلك البلد رقم “41” المنضم للتحالف.



