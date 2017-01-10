أول ضابط مصري يُكلف بإدارة تيران وصنافير يؤكد ملكيتهما للسعودية.. ويكشف رد الملك المؤسس حينها (فيديو)

كشف أول ضابط مصري كلف بإدارة شئون جزيرتي تيران وصنافير حقائق حول ملكية الجزيرتين، قبل عام 50 أثناء حكم الملك المؤسس والملك فاروق ملك مصر والسودان في ذلك الحين.

وأشار اللواء إبراهيم محمود (عمره 97 عاما) الذي كان أول ضابط مصري يولى أمور إدارة تيران وصنافير، إلى أنه صاحب فكرة تأمين خليج العقبة، ولولا تفكيره في إنشاء مشروع لتأمين الملاحة بخليج العقبة ما انتقلت السيادة المصرية إلى الجزيرتين.

وأوضح أنه بعد حرب 1948 بحث في طريقة تأمين خليج العقبة، ومنع إسرائيل من استغلال أم الرشراش والاستفادة منها عبر توفير سبل حماية وتأمين للخليج، وشاركه في هذا الأمر قائد البحرية وقتها البجباشي سليمان عزت.

ثم تحدث اللواء إبراهيم محمود عن السر وراء سعي مصر للسيطرة على تيران وصنافير، بعد تجهيز العتاد العسكري لفرض التأمين على دخول الخليج، وهنا تم تصعيد الأمر لأعلى المستويات وكان وقتها الملك فاروق، نظرا لعلاقات المودة والحب بين الملك عبدالعزيز والملك فاروق، علاوة على علاقات المودة والمحبة بين الشعوب.

وأضاف انه تم إرسال رسالة من ملك مصر للملك عبدالعزيز عن طريق الرائد بحري أنور عبد اللطيف الذي رافق أخو السيدة فوزية إسماعيل شرين، ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حيث كان رد الملك عبد العزيز “سلموا الجزيرتين لآخونا فاروق”، مشددا على ضرورة إعادة الأمانة إلى أهلها.