مواطن يتبرع بكليته لوالده بعد تنافس وسباق مع إخوته

في لفتة تدلل على بر الوالدين، تبرع مواطن من نجران بكلية لوالده، بعد معاناة من الفشل الكلوي استمرت ثلاث سنوات، وذلك بعد سباق ومنافسة مع إخوته الآخرين.

وفي التفاصيل، فإن الوالد مساعد بن علي دهشل الحارثي، قد عانى خلال السنوات الماضية، من فشل كلوي، نغص عليه حياته بين المستشفيات والأطباء، ولم يجعله يعيش حياته الطبيعية.

بيد أن أولاده قرروا أن يتبرع أحدهم بكليته إلى والده، ردا للجميل، وعليه قرروا جميعا السفر إلى الرياض وتحديدا مستشفى التخصصي، لعمل الفحوصات اللازمة، لتحديد سعيد الحظ المتبرع لوالده.

وبعد 4 أشهر وقع الاختيار على ‏الابن صالح، وأجريت له الفحوصات اللازمة، وحدد له الأحد الماضي موعدا للعملية، التي تكللت بعدها بالنجاح.