إيراني يعاقب طفلين أفغانيين بوضعهما في صندوق كـ”القرود”

أقدم إيراني على معاقبة طفلين أفغانيين، بوضعهما في صندوق كالقرود بسبب رميهما حجارة على شجرة نبق، وفقاً لما رصده مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل.

ويأتي ذلك في وقت كشف سجل إيران لدى الأمم المتحدة عن استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان، من أبرزها إعدام الأطفال وممارسة الطائفية وزواج الأطفال القصر وتدهور الأوضاع الصحية والتعليمية للأطفال.

ويشير سجل إيران الذي كشفت عنه لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، إلى أن طهران أعدمت ثلاثة أطفال صغار في عام 2015، وهو ما تم توثيقه مع وجود حالات لازالت غير موثقة، إضافة إلى وجود نحو 160 آخرين ما بين فتيان وفتيات أقل من 18 سنة ينتظرون مصير الإعدام، رغم أن طهران من الدول المصدقة على اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلا أنها الدولة الأولى عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الأطفال.