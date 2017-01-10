الطالب القحطاني من تعليم تبوك الأول في أولمبياد اللغة العربية

حقق الطالب خالد بن عثمان القحطاني من ثانوية الملك عبدالعزيز النموذجية بتعليم تبوك المركز الأول على مستوى طلاب إدارات التعليم بالمملكة المشاركين بمسابقة أولمبياد اللغة العربية.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد الشريف الطالب وأسرته على هذا المنجز المتميز الذي يأتي تواصلاً لماحققه طلاب وطالبات تعليم تبوك في مختلف البرامج والفعاليات المركزية.

وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك د. عبدالله الحارثي أن المسابقة تختبر مهارة النحو والصرف، ومهارة الأدب، ومهارة التحرير العربي على مستوى إدارات التعليم بالمملكة، عن طريق اختبار تحريري للطالب بأسئلة موحدة يعدها متخصصون في وزارة التعليم