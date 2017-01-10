 الفيفا يعلن زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتبارا من نسخة عام 2026 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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الفيفا يعلن زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتبارا من نسخة عام 2026

الفيفا يعلن زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتبارا من نسخة عام 2026
المناطق_د ب أ

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الثلاثاء إن مجلسه ساند بالإجماع خطط الرئيس جياني انفانتينو لزيادة عدد فرق كأس العالم إلى 48 فريقا من 32 اعتبارا من بطولة 2026.
وأضاف الفيفا في تغريدة على حساب إدارته الإعلامية على تويتر أن النظام الجديد سيتكون من 16 مجموعة تضم كل واحدة ثلاثة فرق وقال إن المزيد من التفاصيل سيعلن عنها لاحقا بعد اجتماع لمجلسه المكون من 37 عضوا في زوريخ اليوم الثلاثاء.

وطبقا للنظام الجديد سيزيد عدد مباريات النهائيات على الأرجح إلى 80 مباراة بدلا من 64 مباراة طبقا للنظام الحالي.
أما نسختي كأس العالم 2018 بروسيا و2022 بقطر ، فسيجرى إقامتهما بالنظام الحالي والذي يقضي بمشاركة 32 منتخبا في النهائيات.
وتعهد انفانتينو – الذي انتخب في فبراير شباط الماضي ليخلف سيب بلاتر – خلال حملته الانتخابية بزيادة حجم البطولة وهو أمر موجه خصيصا لأغلب أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 اتحادا الذين نادرا ما تأهلوا أو لم يشاركوا من قبل في كأس العالم.

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