 الفيصل يلتقي طلاب جامعة هارفارد الأمريكية من 14 دولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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الفيصل يلتقي طلاب جامعة هارفارد الأمريكية من 14 دولة

الفيصل يلتقي طلاب جامعة هارفارد الأمريكية من 14 دولة
المناطق - مكة المكرمة:

التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مكتبه بجدة مؤخرا عددا من طلاب جامعة هارفارد الأمريكية والذين يمثلون 14 دولة .
وخلال اللقاء ، أكد أمير منطقة مكة المكرمة في حديثه للطلاب أن الدين الإسلامي دين وسطية ومحبة وسلام، وينبذ التطرف والإرهاب بكل أشكاله، منوها إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمحاربته واستئصاله.
واستعرض الأمير خالد الفيصل النهضة التي شهدتها المملكة العربية السعودية من تأسيسها وحتى اليوم والتحول الكبير الذي شهده المجتمع في جوانب التنمية والمعرفة ، كما استمع الوفد إلى نبذة عن تجربة إمارة منطقة مكة في التنمية.
يذكر أن وفد الجامعة يزور منطقة مكة المكرمة ويطلع على الجوانب التنموية والتاريخية في عدد من مدنها.

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