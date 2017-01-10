 عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات الدولارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات الدولارات

عمان تبحث مع دول خليجية الحصول على وديعة بمليارات الدولارات
المناطق_رويترز

قال مصدران لرويترز، إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار فى بنكها المركزى لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبى وتفادى أى ضغوط على عملتها الريال.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان عن الأمر، أن مسؤولين عمانيين التقوا فى الآونة الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.

وقال مصدر فى سلطنة عمان، مطلع على سير المحادثات، إنها ما زالت فى مراحلها الأولى لكن “المؤشرات إيجابية حتى الآن”. مضيفا:”قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة”.

وأكد مسؤول قطرى، إجراء المفاوضات، قائلا :”ما يجرى مناقشته فى حدود مليارات الدولارات.. من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا.”

ولم يرد مسؤولون بوزارات المالية العمانية والكويتية والقطرية والسعودية على مكالمات هاتفية ورسائل إلكترونية لطلب التعليق.

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