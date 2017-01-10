 مسؤول تركي: لا انسحاب من بعشيقة “قبل انتهاء عمليات الموصل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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مسؤول تركي: لا انسحاب من بعشيقة “قبل انتهاء عمليات الموصل”

مسؤول تركي: لا انسحاب من بعشيقة “قبل انتهاء عمليات الموصل”
المناطق_د ب أ

أكد مسؤول تركي اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تسحب قواتها من معسكر بعشيقة العسكري في شمالي العراق قبل انتهاء عملية تحرير الموصل من سيطرة تنظيم داعش.
وقال المسؤول في تصريح لصحيفة “حرييت” التركية: “الإدارة العراقية تعرف أن وجود قواتنا ليس دائما هناك، ولكن عليهم الأخذ بعين الاعتبار الرأي العام في العراق”.

وأضاف المسؤول، المطلع على المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مع نظيره العراقي حيدر العبادي مؤخرا، أن وفودا من تركيا والعراق سيلتقون خلال الشهرين المقبلين لبحث صيغة الانسحاب المستقبلي.
ورغم أن تركيا لا تخطط لسحب فوري لقواتها من المعسكر، فإن رئيسي الوزراء شددا على تفهم الحساسيات العراقية في بيان مشترك، وذلك بهدف طمأنة العراق بشأن وجود هذه القوات، كون هذا الأمر كان تسبب في توتر العلاقات الثنائية العام الماضي.
وأوضح: “تخوفنا كان من تعاون بين الحشد الشعبي وعناصر حزب العمال الكردستاني في أي تحرك باتجاه تل عفر، ولكن هذا الأمر غير وارد في الوقت الراهن”، مضيفا أن بغداد تعهدت بأن مقاتلي الحشد الشعبي لن يشاركوا في عمليات الموصل أو تل عفر.

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