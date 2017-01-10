انخفاض معدل الجريمة 8% في جدة

ساهمت الإجراءات المتخذة من شرطة محافظة جدة في انخفاض معدل الجريمة للعام المنصرم بنسبة 8% مقارنة مع ما تحقق خلال الأعوام السابقة.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي المفصل للقضايا والحالات الجنائية للعام المنصرم 1437هـ الذي تسلمه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة من مدير شرطة المحافظة العميد عبدالوهاب العسيري، بحضور مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني.

واطلع سموه على التقرير الذي تضمن الجهود التي قامت بها شرطة جدة من واقع معالجة القضايا الجنائية عبر مراكز الشرط والنقاط الميدانية والمهام المُنفذة، وكذلك الحملات الأمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، ما أسفر عنه انخفاض معدلات الجريمة بنسبة 8 % كنسبة عامة، مقارنة مع ما تحقق خلال الأعوام السابقة في الحوادث المعلومة لجميع تصنيفات الحوادث بتقسيماتها الخمس، حيث كانت نسبة المعلوم 92 % لجميع القضايا.

وتضمن التقرير على إحصائيات وأرقام لما تم ضبطه من مخالفي نظام الإقامة لعام 1437هـ، إذ بلغ عدد المقبوض عليهم من قِبل شرطة جدة مع بقية الجهات المساندة 229،279 مخالفاً، وتمت معالجة ظاهرة التسول بضبط 4124 لكلا الجنسين، فيما بلغ عدد من تم ضبطه من الباعة الجائلين والغسالين 2357 مخالفاً، وبلغ عدد الحملات المشتركة 96 حملة، و314 حملة لشرطة المحافظة.

وتطرق التقرير إلى الدور الفاعل في عميلة انخفاض المعدل العام للجريمة بالمحافظة، الذي يأتي من خلال استمرارية الحملات الأمنية التي تقوم بها شرطة المحافظة وفق خطط مدروسة، وآلية مُقننة من شأنها الوصول لتلك النتيجة.