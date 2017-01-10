 الذهب يسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إلزام المسلمات في سويسرا على السباحة مع الفتيان بحكم قضائي! نصائح مهمة للتعامل مع حروق الجلد شركة المياه تواصل إصدار الفواتير في الرياض وجدة ومكة والطائف 25 قتيلاً في هجوم انتحاري قرب البرلمان الأفغاني ميليشيا الحوثي تتصدر قائمة منتهكي الحريات الصحافية خلال 2016 أمير الشرقية: أبناء الوطن لا يترددون في الذود عن أمنه وسلامته ولا يلقون الظهر للمجرمين سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7008.03 نقطة أمير عسير يلتقي برجال أعمال المنطقة ويحثهم على الشراكة المجتمعية الذهب يسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر انخفاض معدل الجريمة 8% في جدة كتائب “محي الدين آل ناصر” الجناح العسكري لحركة النضال الأحوازية تستهدف الحرس الثوري الإيراني داعش يعلن مسؤوليته عن هجومي العريش

الذهب يسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر

الذهب يسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر
المناطق_رويترز

صعد الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر اليوم الثلاثاء مع هبوط الدولار نتيجة حالة القلق قبل مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب غدا الأربعاء والغموض الذي يكتنف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر عند 1187.61 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد 0.2 في المئة إلى 1183.61 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1183.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 16.57 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.4 في المئة إلى 970 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين لأعلى مستوى في شهرين عند 981.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ويتجه البلاديوم لتسجيل مكاسب للجلسة السادسة على التوالي مرتفعا 0.1 في المئة إلى 754.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر أمس الاثنين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>