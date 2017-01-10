الذهب يسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر

صعد الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر اليوم الثلاثاء مع هبوط الدولار نتيجة حالة القلق قبل مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب غدا الأربعاء والغموض الذي يكتنف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر عند 1187.61 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد 0.2 في المئة إلى 1183.61 دولار للأوقية بحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1183.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 16.57 دولار للأوقية في حين صعد البلاتين 0.4 في المئة إلى 970 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين لأعلى مستوى في شهرين عند 981.90 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ويتجه البلاديوم لتسجيل مكاسب للجلسة السادسة على التوالي مرتفعا 0.1 في المئة إلى 754.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر أمس الاثنين.