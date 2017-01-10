 أمير عسير يلتقي برجال أعمال المنطقة ويحثهم على الشراكة المجتمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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أمير عسير يلتقي برجال أعمال المنطقة ويحثهم على الشراكة المجتمعية

أمير عسير يلتقي برجال أعمال المنطقة ويحثهم على الشراكة المجتمعية
المناطق_عسير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بالإمارة عددا من رجال الأعمال من أهالي المنطقة.

وفي بداية اللقاء أشاد سمو أمير منطقة عسير بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال في الإسهام في عملية التنمية ، مثمناً ما يقومون به من جهود لخدمة المنطقة ، مشيراً إلى أن الشركات والأفراد من رجال الأعمال يعدون جزءاً أساسياً من منظومة مسيرة التنمية في المنطقة.

وأكد سموه أن مناسبة أبها عاصمة السياحة العربية  2017م , تمثل  تحولا   نوعيا في خدمة السياحة بمنطقة عسير الامر الذي يتطلب من الجميع التفاعل  مع هذه المناسبة في كل متطلباتها ومن مختلف الجوانب .

مضيفا أن الدور كبير علي المسؤولين ورجال الأعمال لا سيما وأن هذه المناسبة  ستحظى بحضور نوعي  من جميع  دول العالم العربي والمنظمات المتخصصة  بمجال السياحة الأمر الذي يستوجب علينا جميعا أن نقدم الصورة المثالية عن منطقة عسير للتأكيد على أن اختيار أبها عاصمة السياحة العربية لم يأت من فراغ  وإنما لما يتوفر فيها من ارث حضاري وتاريخي ممتد على مسافات طويلة من الزمن ولما تحضى به المنطقة من طبيعة متنوعة تجمع كل  متطلبات السياحة  على مدار العام وليس لفصل معين .

  داعيا سموه رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص إلى دعم هذه المناسبة  الغالية ، ومثمنا الجهود المبذولة من قبل اللجان العاملة التي تسعى لإنجاح هذه المناسبة.

عقب ذلك شاهد الجميع عرض مرئي  عن أبها عاصمة السياحة العربية 2017م  ثم استمع سموه عقب ذلك لعدد من المداخلات من رجال الأعمال وفي ختام اللقاء قدّم رجال الأعمال شكرهم لسمو أمير منطقة عسير على جهوده وسعيه الحثيث للارتقاء بالمنطقة وما تشهده من تطور، مؤكدين أن ما يقوم به سموّه هي جهود مخلصة هدفها خدمة المنطقة وأبنائها.

 

حضر اللقاء سعادة رئيس الغرفة التجارية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي  وسعادة أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة عاصمة السياحة العربية 2017م ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمناسبة المهندس محمد بن عبدالله العمرة وسعادة رئيس اللجنة الاعلامية للمناسبة سعد بن عبدالله آل ثابت .

 

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