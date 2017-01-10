 سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7008.03 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7008.03 نقطة

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7008.03 نقطة
المناطق_رويترز

أغلق سوق الأسهم المحلية اليوم منخفضًا 73.68 نقطة ليقفل عند مستوى 7008.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 234 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 122 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدرع العربي، والأحساء، وتهامة، والعقارية، وجاكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نما للكيماويات، وأسواق المزرعة، وأسمنت الشمالية، ومسك، ومدينة المعرفة، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 4.09 %.

وكانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والأحساء، وجاكو، وجازان للتنمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، دار الأركان ، وبروج للتأمين، ووفا للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.

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