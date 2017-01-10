 ميليشيا الحوثي تتصدر قائمة منتهكي الحريات الصحافية خلال 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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ميليشيا الحوثي تتصدر قائمة منتهكي الحريات الصحافية خلال 2016

ميليشيا الحوثي تتصدر قائمة منتهكي الحريات الصحافية خلال 2016
المناطق_وكالات

تصدرت ميليشيات الحوثي قائمة منتهكي الصحافة وفقاً لتقرير مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الذي وثق ٢٧٥ حالة انتهاك للحريات الاعلامية خلال العام ٢٠١٦ ، منها ١٢ حالة قتل تعرض لها الصحفيين اثناء تغطيتهم الاعلامية للحرب الدائرة في اليمن منذ ما يقرب من عامين.

وأوضح تقرير الرصد للحريات الاعلامية لعام ٢٠١٦ الصادر عن المركز أن ٧٩ إعلامياً تعرضوا لحالات اختطاف واعتقال فيما أصيب ٣٢ آخرين وتعرض ٣٤ منهم للتهديد والعشرات من الاعتداءات و١٣ حالة شروع في قتل.

وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر في مؤتمر صحفي لتدشين التقرير اليوم أن الصحفيين اليمنيين دفعوا ثمناً باهضاً وهم يناضلون من أجل نقل الحقائق وتعرضوا للقتل والاختطاف والتنكيل بسبب مهنتهم، داعياً كل الأطراف المحلية والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات للوقوف ضد هذه الانتهاكات التي حولت حياة المئات من الصحفيين وأسرهم الى جحيم، مؤكداً أن هذه الانتهاكات اليومية التي تمارس ضد الاعلاميين لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبيها من العقاب.

وتصدرت ميليشيا الحوثي قائمة المنتهكين للحريات الاعلامية في اليمن حيث بلغت عدد الانتهاكات التي ارتكبتها خلال ذات العام ١٦٨ انتهاكا بنسبة ٦١ بالمئة من حجم الانتهاكات يليها ٤٢ انتهاك من قبل مجهولين.

وقال نصر: “إن تدشين التقرير في تعز يحمل رسالة مهمة لكل الأطراف والعالم كونها المدينة التي شهدت أعلى معدل لقتل الصحفيين في اليمن خلال العام حيث قتل فيها ٤ صحفيين فيما قتل إثنين في صنعاء وإثنين في شبوة وتوزع بقية القتلى على محافظات حجة وصعدة والجوف والحديدة”.

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