 شركة المياه تواصل إصدار الفواتير في الرياض وجدة ومكة والطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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شركة المياه تواصل إصدار الفواتير في الرياض وجدة ومكة والطائف

شركة المياه تواصل إصدار الفواتير في الرياض وجدة ومكة والطائف
المناطق_الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية أن عملية إصدار الفواتير لعملائها في : الرياض، جدة، مكة المكرمة، والطائف، مستمرة بصورة تتابعية بعد التأكد من تطبيق الإجراءات التطويرية عليها بشكل دقيق لضمان عدالة فواتير عملائها، وذلك من منطلق حرصها على تنفيذ الصيانة الدورية لشبكة المنزل الداخلية، ومعالجة التسربات الظاهرة وغير الظاهرة التي قد تحدث لاسمح الله.
وأكدت الشركة تطبيقها لوثيقة حقوق العملاء “الشركاء” المعنية بتقديم الخدمة للعملاء بحيث يمكن من خلالها تصفح خدمات شركة المياه عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو زيارة أحد مراكز خدمات العملاء، وما تتضمنه تلك الإجراءات من عدم إصدار أي فاتورة لأي عميل لديه اعتراض سابق على فاتورة إلى أن يتم معالجة ذلك الاعتراض، مع استمرار أخذ القراءات الشهرية للاستهلاك، وذلك لتحقيق مبدأ “شركاؤنا أولاً”.

وأشارت الشركة إلى أن الفواتير التي أصدرتها حالياً وبشكل تتابعي تتضمن فترة استهلاك محددة لكل فاتورة يتم احتساب قيمة الفاتورة بناءً عليها، وذلك بعد التأكد من سلامة البيانات وفق الإجراءات التطويرية المتبعة في الإصدار، إضافة إلى المديونية السابقة والمنفصلة بشكل تام عن المبلغ المطلوب سداده.
ووضعت الشركة حلولاً وتسهيلات داعمة لعملائها من خلال إمكانية تقسيط المديونية السابقة وفق الضوابط المقرة لذلك، ويمكن للعميل الاطلاع عليها من خلال زيارة الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء على موقع الشركة الرسمي.

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