معالي الشيخ بن منيع يلتقي بمنسوبي تعليم حفر الباطن



ضمن مبادرة أمانة هيئة كبار العلماء وبرنامج فطن التقى عضو هيئة كبار العلماء ومستشار الديوان الملكي معالي الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وقيادات التعليم في حفر الباطن في لقاء مفتوح بعنوان ” تطبيقات المنهج الوسطي في التعليم” ناقش ركائز هذه التطبيقات في المنهج الوسطي في التعليم إلى جانب الحديث عن موضوع قيم

الاعتدال ودور المعلم في تحقيق ذلك والتحذير من مصادر الفكر المنحرف وانعكاساته السلبية في تربية النشئ ، وتثبيت اخلاقيات الرسول صلى الله عليه

وسلم على ابنائنا وحماييتهم وأوصى معاليه بالعناية بأبنائنا الطلاب فهم من

سيتولى زمام الأمور في المستقبل .

وقد أقيم اللقاء على مسرح مركز رعاية اليتيمات بحضور أعيان المحافظة وقيادات التعليم وقد رحب من خلاله سعادة مدير التعليم بمعالي الشيخ مثمناً هذه المبادرة المباركة والتي تهدف لحماية أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات من الانحراف والفكر الضال ، من خلال العمل على ترسيخ القيم الإسلامية

الفاضلة في نفوس الناشئة، المتمثلة في الوسطية وتعزيز الولاء لهذا الوطن والانتماء له ولقيادته ، وقد ذكر رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج فطن والمساعد لشؤون تعليم البنين الأستاذ ماطر بن عويد الظفيري أن اللقاء حظي بمداخلات متنوّعة من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والتي تمحورت حول مناقشة أساليب بناء الفكر المعتدل لدى الطلاب والطالبات، والحرص على غرس مفاهيم القيم الفكرية في المؤسسات التعليمية، وبناء شخصيات مستقلة وقوية تعتز بدينها وقيمها في فكرٍ وسطي معتدل .





ومن جهته فقد أشاد معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد بالتعاون المثمر بين الأمانة ووزارة التعليم في إطار مذكرة التعاون التي سبق توقيعها بين الجهتين والتي تعتبرهذه المبادرة ثمرة من ثمارها