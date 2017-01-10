 الصحة العالمية تدعو لزيادة الضرائب على السجائر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عادل الجبير: المملكة تسعى لأن يكون لبنان خالياً من التدخلات الخارجية الميموني يدشن كيف نكون قدوة؟ ويكرم المتفوقين بتعليم الطائف انتقادات لاذعة لرئيس (فيفا) بعد زيادة منتخبات كأس العالم ‏‫جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل ببرامج الدبلومات المصنفة من وزارة الخدمة المدنية والدورات القصيرة هيئة المقيمين المعتمدين توقع اتفاقية مع شركة تطوير للمباني أمير جازان يلتقي وكيل وزارة البيئة والمياه أمسية “الموروث التطريبي” تتباهى بالقيادة وتزهو بإنجازات رجال الأمن “مدني نجران” يباشر سقوط مقذوفين في منطقة زراعية الصحة العالمية تدعو لزيادة الضرائب على السجائر معالي الشيخ بن منيع يلتقي بمنسوبي تعليم حفر الباطن البصمة شرط للاستفادة من خدمات الجوازات محافظ القرى: الملف السياحي لهذا العام سيدار باحترافية

الصحة العالمية تدعو لزيادة الضرائب على السجائر

الصحة العالمية تدعو لزيادة الضرائب على السجائر
المناطق_وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية حكومات العالم لزيادة الضرائب المفروضة على التبغ لمكافحة التدخين، وإنقاذ الملايين من الأرواح والمليارات من الدولارات.
وأكدت دراسة أصدرتها اليوم المنظمة أن سياسات مكافحة التدخين بما فيها زيادة الضرائب المفروضة على التبغ سينقذ أرواح الناس عبر حمايتهم من أكثر الأمراض فتكاً كالسرطان وأمراض القلب, كما سيولد إيرادات حكومية يمكن ضخها في مجال الصحة العامة والتنمية.

وأوضحت الدراسة أن منتجات التبغ تكلف الإقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً، يتم إنفاقها في علاج الأمراض الناتجة عن التدخين وفقدان الإنتاجية، حيث يقتل التبغ 6 ملايين شخص سنوياً حول العالم.
وأضافت أن هناك 1.1 مليار مدخن في العالم 80 % منهم في البلدان النامية ، و226 مليون منهم يعيشون في فقر, مبينةً أن رفع الضرائب المفروضة على التبغ بنسبة 42 % سيؤدي إلى خفض عدد المدخنين بنسبة 9% وإقلاع 66 مليون شخص عن التدخين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>