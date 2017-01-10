 انتقادات لاذعة لرئيس (فيفا) بعد زيادة منتخبات كأس العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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انتقادات لاذعة لرئيس (فيفا) بعد زيادة منتخبات كأس العالم

انتقادات لاذعة لرئيس (فيفا) بعد زيادة منتخبات كأس العالم
المناطق_وكالات

انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الأسباني لكرة القدم، رئيس الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، جياني انفانتينو، واصفا إياه بأنه يشبه خلفه جوزيف بلاتر، بعدما اعتمد اقتراح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم.
وقال تيباس في مقابلة نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم الثلاثاء: “انفانتينو يتصرف مثل بلاتر، الذي كان يأخذ قرارات منفردة بدون الاهتمام بالأخرين”.

وأضاف: “الأسلوب المعمول به غير مقبول، قبل شهرين جاء إلى الرابطة العالمية للدوريات وأكد لنا أنه سيتشاور معنا جميعا في الموضوعات، التي من الممكن أن يكون لها تأثير على كرة القدم، ولكنه لم يفعل”.
ووافق مجلس إدارة الفيفا بالإجماع اليوم الثلاثاء على زيادة عدد المشاركين في بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 فريقا. وتابع المسؤول الأسباني تصريحاته، قائلا: “هذا لا يناسبنا، لقد أخبرنا الفيفا ورئيسه بهذا”.
واختتم تيباس، الذي اتهم انفانتينو بمخالفة تعهداته، التي قطعها للأندية، قائلا: “سيكون هناك المزيد من المباريات والمزيد من اللاعبين في كأس العالم، صناعة كرة القدم تمضي قدما بفضل الأندية والدوريات وليس بفضل الفيفا”

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