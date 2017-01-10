 ‏‫جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل ببرامج الدبلومات المصنفة من وزارة الخدمة المدنية والدورات القصيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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‏‫جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل ببرامج الدبلومات المصنفة من وزارة الخدمة المدنية والدورات القصيرة

‏‫جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل ببرامج الدبلومات المصنفة من وزارة الخدمة المدنية والدورات القصيرة
المناطق_عبد الرحمن سفر
أعلنت جامعة الباحة ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر, فتح التسجيل لبرامج الدبلومات المصنفة من وزارة الخدمة المدنية على الحساب الخاص، بالإضافة إلى الدورات القصيرة، وذلك في كل من الباحة، وبلجرشي، والمخواة، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437-1438هـ.
واوضحت  جامعة الباحة أنه تم تخفيض الرسوم إلى 3000 ريال لكل فصل دراسي لجميع برامج الدبلومات المعلنة، وسيكون مقر التسجيل للبنين بكلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر بجدرة، والطالبات بشطر الطالبات بكلية شهبة، ومباني كلية العلوم والآداب بلجرشي، والمخواة، مشيرة إلى أن التخصصات المتاحة للتسجيل تشمل دبلومات للبنين والبنات لمدة عامين في علوم الحاسب الآلي تخصص تقنية البرمجة، وتخصص الشبكات، ودبلوم تطبيقات الحاسب المكتبية، ودبلوم سكرتارية طبية، بالإضافة إلى دبلوم التحرير والسكرتارية لمدة عام للبنات فقط.
فيما شملت الدورات القصيرة لجميع البنين والبنات في اللغة الإنجليزية للمبتدئين، وللمستوي المتقدم لمدة شهرين بمبلغ1500 ريال، ودورة التحليل الاحصائي لمدة خمسة أيام بمبلغ 500 ريال، ودورة شهادة كمبردج (تقنية المعلومات) لمدة ثلاث أشهر بمبلغ 2000 ريال، ودورة الارشفة الالكترونية لمدة ثمانية أيام  بمبلغ 800 ريال.

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