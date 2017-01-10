عادل الجبير: المملكة تسعى لأن يكون لبنان خالياً من التدخلات الخارجية

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن المملكة ولبنان يعملان على الوصول بالعلاقات بين البلدين إلى أفضل المستويات الممكنة، وأن المملكة تسعى إلى أن “تكون جمهورية لبنان دولة مستقلة خالية من التدخلات الخارجية”، مشيراً إلى أن لبنان تجاوز “مرحلة صعبة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.

جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب اجتماع ثنائي مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، وأضاف: “نرحب بزيارة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية للمملكة، التي تأتي في إطار العلاقات التاريخية والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين”.

وأضاف: “إن لقائي مع صديقي وزميلي وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يأتي بعد جلسة مباحثات رسمية مثمرة عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع فخامة الرئيس ميشال عون، وسنعمل للوصول بالعلاقات بين البلدين إلى أفضل المستويات الممكنة”، مشيراً إلى أن “المملكة العربية السعودية من أكبر الدول التي تقدم مساعدات للاجئين السوريين في عدة دول بما فيها لبنان”.

من جانبه قال معالي وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل: إن العلاقات بين البلدين عادت إلى وضعها الطبيعي، وأن زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى المملكة أعادت الأمور إلى نصابها على المستويات كافة.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد استقبل في مقر إقامته بالرياض اليوم، وزير الخارجية عادل الجبير، بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق.