 الميموني يدشن كيف نكون قدوة؟ ويكرم المتفوقين بتعليم الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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الميموني يدشن كيف نكون قدوة؟ ويكرم المتفوقين بتعليم الطائف

الميموني يدشن كيف نكون قدوة؟ ويكرم المتفوقين بتعليم الطائف
المناطق_عادل الزهراني

أكد محافظ الطائف المكلف سعد بن مقبل الميموني على أهمية غرس القيم الإسلامية والسلوك القويم والأخلاق الرفيعة مشيراً أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال القدوة الحسنة المتمثلة في المعلم والمعلمة.
وأشاد الميموني أثناء تدشينه برنامج كيف نكون قدوة ؟ بالفعاليات السبع  التي أعدها  التعليم لتفّعيل البرنامج الذي يشكل رؤية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لتنمية الإنسان والمكان ليبلغ وصف “القوي الأمين”.
وكان الميموني قد كرم صباح أمس 420 متفوقاً ومتفوقة بحضور المدير العام للتعليم الدكتور محمد الشمراني ومساعديه والقيادات التعليمي.
وقال الشمراني: نحن نؤمن أن المتفوقين والمتفوقات هم الثروة والهدف والمستقبل والأمل الذين نحتفي بهم ونتطلع إلى الدور المأمول الذي سيقومون به لخدمة الوطن الذي هو في أمس الحاجة إلى مشاركتهم الفاعلة للبناء والتطوير.
وأشار إلى أن التكريم يتزامن مع إطلاق برنامج كيف نكون قدوة؟ وما أجمل أن يكون المتفوقون والمتفوقات هم القدوة لزملائهم في التحصيل الدراسي. وأكد أن تعليم الطائف تبنى عدة برامج  تهدف إلى تعزيز شعار كيف نكون قدوة؟ قولاً وسلوكاً.
وقد تخلل الحفل عرضاً مرئيا وأوبريت وطني بعدها تشرف المحتفى بهم  بالسلام على راعي الحفل محافظ الطائف المكلف الأستاذ سعد الميموني والمدير العام الدكتور محمد الشمراني

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