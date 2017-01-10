لجنة الاستئناف ترفض الطعون الانتخابية المقدمة من 3 مترشحين

رفضت لجنة الاستئناف الانتخابية المختصة بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الطعون المقدمة من المترشح السابق لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد المعمر، كما رفضت الطعون المقدمة كذلك من أحمد الوادعي ومحمد الدوسري، مؤكدة أن القرارات التي أصدرتها نهائية وملزمة وواجبة النفاذ.

وقالت اللجنة في بيانها إنها استندت في قرارها على المادة 14 من لائحة الانتخابات والتي تنص على “تختص لجنة الاستئناف الانتخابية بالنظر في الطعون والتظلمات الانتخابية المقدمة لها طبقا لأحكام هذه اللائحة”.

وأضافت بأنها عقدت عدة اجتماعات للنظر والفصل في التظلمات والطعون المقدمة من ذوي الشأن لتصدر قراراتها بقبول تلك الطعون شكلا ورفضها موضوعا، مشددة على أن القرارات نهائية وواجبة النفاذ استنادا للمادة 25/7 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي والمادة 15/5 من لائحة الانتخابات في الاتحاد السعودي