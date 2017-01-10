 الكونغرس الأمريكي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إصابة سفير الإمارات ووالي قندهار ودبلوماسيين بتفجير استهدف دار ضيافة لماذا أصبحت نفس رحلات الطيران تستغرق وقتاً أطول عن ذي قبل رغم تطور الطائرات؟ وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جمعية أهل الحديث الباكستانية وعضو مجلس الشيوخ بباكستان وزارة البيئة : الترقيم الإلكتروني للإبل مجاني ويسهم في إحصاء الثروة الحيوانية وتنميتها وليس له ضرر صحي القمر “تشكّل” من مجموعة من الأقمار الصغيرة السجن 10 سنوات لمواطن تبنى المنهج التكفيري وانضم لـ “داعش”.. ووقف تنفيذ 4 منها لصغر سنه وتوبته الكونغرس الأمريكي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا مصادر: إيرباص تبرم اتفاق بيع 60 طائرة لـ “ناس” كويكب عالي السرعة يمر على مسافة قريبة من الأرض لجنة الاستئناف ترفض الطعون الانتخابية المقدمة من 3 مترشحين وزير التعليم يدشن مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية هيئة الترفيه: نسعى لنشر السعادة في المجتمع

الكونغرس الأمريكي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

الكونغرس الأمريكي يدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
المناطق_رويترز

من المتوقع أن يقدم عدد من السيناتورات الديمقراطيين والجمهوريين مشروعا في الكونغرس الأمريكي حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية أزمتي سوريا وأوكرانيا والقرصنة الإلكترونية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن السيناتور الجمهوري جون ماكين والديمقراطيين بين كاردين وروبرت مينينديز سيقدمون المشروع الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن ينضم إليهم عدد من السيناتورات الآخرين بينهم ديمقراطيون وجمهوريون.

وأوضحت الوكالة التي اطلعت على ملخص المشروع، أن الاقتراح ينص على فرض عقوبات تتمثل في منع الدخول إلى الولايات المتحدة وتجميد الأرصدة، على “أشخاص تورطوا في أنشطة خطيرة تزعزع الأمن الإلكتروني أو البنية التحتية العامة أو الخاصة، أو المؤسسات الديمقراطية”، وكذلك على أشخاص يساعدون في تنفيذ مثل هذه الأنشطة.

كما من شأن هذا المشروع أن يهدد بفرض عقوبات على الأطراف المتعاونة مع مؤسسات الدفاع والاستطلاع في روسيا، وهو أمر قد يطال بعض الشركات العالمية التي لها مشاريع في روسيا. بالإضافة إلى ذلك، يقترح السيناتورات دمج العقوبات الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي بارك أوباما ضد روسيا الشهر الماضي، إلى القانون نفسه.

ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية أزمتي أوكرانيا وسوريا، بما في ذلك شرعنة العقوبات التي فرضتها إدارة أوباما عن طريق أوامر تنفيذية. كما ينص المشروع على فرض عقوبات لمنع استثمارات قدرها 20 مليون دولار في قطاع النفط والغاز بروسيا.

ومن اللافت أن السيناتورات ينوون طرح هذا المشروع قبل يوم من جلسة ستعقدها لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ للموافقة على ترشيح ريكس تيلرسون، الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل”، لمنصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وسبق لتيلرسون أن تعرض لانتقادات شديدة اللهجة من قبل الكونغرس بسبب مشاريع شركته في روسيا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>