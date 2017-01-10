 السجن 10 سنوات لمواطن تبنى المنهج التكفيري وانضم لـ “داعش”.. ووقف تنفيذ 4 منها لصغر سنه وتوبته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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السجن 10 سنوات لمواطن تبنى المنهج التكفيري وانضم لـ “داعش”.. ووقف تنفيذ 4 منها لصغر سنه وتوبته

السجن 10 سنوات لمواطن تبنى المنهج التكفيري وانضم لـ “داعش”.. ووقف تنفيذ 4 منها لصغر سنه وتوبته
المناطق_الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الثلاثاء)، حكماً بسجن مواطن 10 سنوات، مع وقف تنفيذ 4 سنوات منها لصغر سنه، وإظهاره الندم والتوبة، بعد إدانته بتبني المنهج التكفيري، والانضمام لـ “داعش”.

‏وثبت للمحكمة انتهاج المدعى عليه المنهج التكفيري تجاه حكومة المملكة ‏ورجال الأمن، بالإضافة إلى الانتماء لتنظيم “داعش” ومبايعة قائده، ومتابعة معرفاته في “تويتر”، وثنائه على قتل رجال الأمن والتفجيرات، واعتبار ذلك جهاداً.

كما تستر المدعى عليه على ابن عمه المطلوب أمنياً وتواصل معه في مناطق الصراع، كما تستر على زميليه اللذين يتبعان نفس المنهج، وأعد ونشر مواد تضر بالنظام العام عبر “تويتر”، وحاز مقاطع وصورًا وشعارات للمقاتلين في التنظيمات الإرهابية.

وتضمن الحكم إضافة إلى ذلك، مصادرة جوال المدعى عليه، وإغلاق حسابه في “تويتر”، ومنعه من الكتابة والمشاركة في مواقع التواصل، ومنعه من السفر لمدة 5 سنوات.

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