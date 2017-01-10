القمر “تشكّل” من مجموعة من الأقمار الصغيرة

يعتقد علماء أن القمر تشكل من مجموعة من الأقمار الصغيرة، مشيرين إلى أن العملية تطلبت ملايين السنوات.

وقال باحثون “نعتقد أن القمر احتاج إلى حوالي 20 قمرا صغيرا ليتكوّن”.

وكان يعتقد سابقا أن القمر تشكل بعدما اصطدم بالأرض. وأضاف الباحثون “لهذا السبب ربما تكون نظريتنا الأخيرة صحيحة، إذ أن القمر مصنوع من مادة من الأرض وليس من الفضاء الخارجي”.

وذكر هاغاي بيريتس، أحد المشاركين في الدراسة “تعتقد نظريتنا أن مجموعة من الأقمار الصغيرة اصطدمت بالأرض وشكلت القمر الذي يدور حول الأرض الآن.. بيد أننا نحتاج إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه النظرية.”

ونشرت نتائج الدراسة من قبل معهد وايزمان للعلوم.