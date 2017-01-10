وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جمعية أهل الحديث الباكستانية وعضو مجلس الشيوخ بباكستان

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ في مكتب معاليه بالوزارة اليوم، الرئيس العام لجمعية أهل الحديث المركزية وعضو مجلس الشيوخ بباكستان البروفسور ساجد مير الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل ولا سيما ما يتعلق بالعمل الإسلامي، وخدمة الدعوة إلى الله.

وفي تصريح له عقب اللقاء، جدد البروفيسور ساجد مير وقوف الجمعية بكافة أعضائها ومنسوبيها إلى جانب المملكة في كل عمل تقوم به لخدمة الإسلام والمسلمين، ونصرة قضايا الحق والعدل، ومواجهة أي خطر يستهدف المسلمين ووحدتهم.

وأكد دعم الجمعية لمواقف المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية في اليمن، ومواجهة الانقلابيين الحوثيين، مشيرا إلى المسيرات والندوات والمؤتمرات التي تم تنظيمها في مختلف أرجاء باكستان لتأييد سياسة المملكة وحكومة خادم الحرمين ومن ذلك تأييد عاصفة الحزم، والمواقف الأخرى .

وأبدى البروفيسور ساجد مير تقديره الكبير للنهج المبارك الذي قامت عليه المملكة منذ تأسيسها والمتمثل في نصرة قضايا المسلمين، وقال: منذ تأسيس المملكة العربية السعودية وهي تهتم بقضايا المسلمين في كل العالم، وقال: نحن نقدر ذلك ونرفع الشكر والثناء للمملكة على هذه المواقف الإسلامية.

واختتم البروفيسور ساجد مير ــ تصريحه ـــ مجددا الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لما قامت، وتقوم به من أعمال مباركة للإسلام والمسلمين، ونصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، كما شكر معالي وزير الشؤون الإسلامية على هذا اللقاء، مؤملا أن تتكرر هذه اللقاءات لخدمة كل عمل إسلامي.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عبد الرحمن بن غنام الغنام، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وأعضاء الجمعية.