 إصابة سفير الإمارات ووالي قندهار ودبلوماسيين بتفجير استهدف دار ضيافة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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إصابة سفير الإمارات ووالي قندهار ودبلوماسيين بتفجير استهدف دار ضيافة

إصابة سفير الإمارات ووالي قندهار ودبلوماسيين بتفجير استهدف دار ضيافة
المناطق_الرياض

نجى السفير الإماراتي جمعة محمد الكعبي ووالي قندهار د. همايون عزيزي اليوم الثلاثاء من انفجار استهدف دار الضيافة في أفغانستان، وأسفر التفجير الإرهابي عن إصابة السفير الإماراتي ووالي قندهار إضافة لإصابة عدد من الدبلوماسيين الإمارتيين المرافقين للسفير، فيما أعلنت وزارة الخارجية بدولة الإمارات عن متابعة حادث الاعتداء الإرهابي الآثم .

وتأتي زيارة سفير دولة الإمارات جمعة الكعبي إلى قندهار في مهمة إنسانية ضمن برنامج الدولة لدعم الشعب الأفغاني.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية تعرض السفير الكعبي وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين المرافقين له لإصابات، دون أن تكشف عن مدى خطورتها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تتابع حادث الاعتداء الإرهابي، وأنها تقوم من خلال غرفة العمليات الخاصة بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة والحكومة الأفغانية بمتابعة تطورات هذا الحادث.

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