التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر وسلوفينيا

فرض التعادل السلبي على المواجهة الودية التي جمعت المنتخب السعودي ونظيره السلوفيني مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الاماراتية أبوظبي، وذلك ضمن المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر، للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018.

ودخل الهولندي مارفيك المدير الفني في الشوط الأول بتشكيلة مكونة من “المسيليم، عمر، الفتيل، كادش،الشهراني، الفرج، الخيبري، الجاسم،الشهري، العابد، السهلاوي”.

وفي الشوط الثاني أجرى الهولندي تغيرين عند الدقيقة 58 بخروج ” محمد السهلاوي وعبدالملك الخيبري”، ودخول” ناصر الشمراني وعبدالرحمن الدوسري”، وعند الدقيقة 74 أجرى مارفيك ورقتين أخرى بالزج بـ “حسين المقهوي وعبدالمجيد الرويلي”، وخروج “سلمان الفرج وتيسير الجاسم”، وقبل نهاية المباراة أجرى الهولني التبديل الأخير بخروج حسن كادش ودخول اللاعب منصور الحربي.

وسيكون لقاء الأخضر الثاني أمام منتخب كمبوديا يوم 14 يناير من الشهر الجاري.