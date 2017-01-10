ولي العهد يصل الجزائر ويلتقي الرئيس بوتفليقة

استقبل فخامة الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في القصر الرئاسي بالجزائر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله .

ونقل سمو ولي العهد في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لأخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بو تفليقة ، فيما أبدى فخامته لسمو ولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات العربية والإسلامية والدولية ، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح .

وكان سمو ولي العهد قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة الجزائرية حيث كان في استقباله – حفظه الله – لدى وصوله مطار هواري بومدين الدولي معالي وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الجزائرية الأستاذ الطيب بلعيز وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح وعدد من كبار المسؤولين.