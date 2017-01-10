 منح خادم الحرمين جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حادث مروّع بالخرج.. سيارة مسرعة تصدم رجلاً و تقذفه في الهواء عدة أمتار القضاء يأمر الأطباء بالكتابة بخط مقروء في بنغلادش قوات الاحتلال تقرر طرد أقارب “منفذ هجوم الشاحنة” من القدس رئيس الهلال يقدم العضوية الشرفية لـ “عواجي” المملكة الثالثة عالمياً باحتياطي النقد الأجنبي منح خادم الحرمين جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام ولي العهد يصل الجزائر ويلتقي الرئيس بوتفليقة التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر وسلوفينيا إصابة سفير الإمارات ووالي قندهار ودبلوماسيين بتفجير استهدف دار ضيافة لماذا أصبحت نفس رحلات الطيران تستغرق وقتاً أطول عن ذي قبل رغم تطور الطائرات؟ وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جمعية أهل الحديث الباكستانية وعضو مجلس الشيوخ بباكستان وزارة البيئة : الترقيم الإلكتروني للإبل مجاني ويسهم في إحصاء الثروة الحيوانية وتنميتها وليس له ضرر صحي

منح خادم الحرمين جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام

منح خادم الحرمين جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام
المناطق_الرياض

تم اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام، نظير عنايته – أيده الله – بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، واهتمامه بالسيرة النبوية ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية، وسعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية، أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الـ39 لهذا العام 1438هـ ـ 2017م، في فروعها الخمسة.

وعبر الأمير خالد الفيصل في إعلانه لأسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الـ39 عن سعادته بذهاب جائزة خدمة الإسلام لخادم الحرمين الشريفين، واصفا إياه بـ “مليكي وأستاذي وقدوتي”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>