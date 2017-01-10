المملكة الثالثة عالمياً باحتياطي النقد الأجنبي

جاءت السعودية في مقدمة الدول الأعلى احتياطي نقد أجنبي، حيث احتلت المركز الثالث بعد الصين، واليابان.

وفي الوقت الذي تقوم فيه الصين السيطرة على العملات الأجنبية في السوق لمنع وقوع أزمة “عمله”، سجل احتياطيها من النقد الأجنبي انخفاضاً وصل إلى 3 تريليونات دولار.

رصيد الدول من احتياطي النقد الأجنبي:

كما تراجع احتياطي النقد الأجنبي في المملكة ليبلغ 2018.96 مليار ريال خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في شهر أغسطس/ أب من عام 2014 حيث سجل مستوى 2796.94 مليار ريال.

وهبطت الاحتياطات الإماراتية لتبلغ 285.2 مليار درهم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016 السابق، مقابل 295.08 مليار دولار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام.

وفي المقابل، تراجع احتياطي دولة قطر تراجعاً بسيطاً بنحو 50 مليون ريال، ليبلغ 125.401 مليار ريال قطري.

وأعلنت “الإيكونوميست” عن رصيد الدول من الاحتياطات وفقاً لبيانات “هافر اناليتكس” لكنها لم تذكر في تقريرها رصيد اليابان، قطر، وحتى الإمارات.

ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت تمتلك احتياطي نقد أجنبي يصل إلى 2113.14 مليار ريال، أي مايعادل 563.5 مليار دولار، وذلك حتي شهر يوليو/ تموز المنقضي.