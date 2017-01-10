 رئيس الهلال يقدم العضوية الشرفية لـ “عواجي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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رئيس الهلال يقدم العضوية الشرفية لـ “عواجي”

رئيس الهلال يقدم العضوية الشرفية لـ “عواجي”
المناطق_الرياض

زار الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال اليوم الثلاثاء رجل الأمن المصاب جبران العواجي للاطمئنان على صحته وشكره على العمل البطولي الذي قام به مقدما له العضوية الشرفية لنادي الهلال.

يشار إلى أن قوات الأمن السعودي قتلت إرهابيين اثنين في عملية أمنية بحي الياسمين شمال العاصمة الرياض السبت الماضي، وكانت الأجهزة الأمنية قد توفرت لديها معلومات عن تواجد مطلوبين خطيرين، يحملون أسلحة وأحزمة ناسفة، بأحد المنازل شمال الرياض، وعندما طالبت قوات الأمن المسلحين بتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، ما استدعى الرد بالمثل ومقتل اثنين.

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