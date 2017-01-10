 قوات الاحتلال تقرر طرد أقارب “منفذ هجوم الشاحنة” من القدس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حادث مروّع بالخرج.. سيارة مسرعة تصدم رجلاً و تقذفه في الهواء عدة أمتار القضاء يأمر الأطباء بالكتابة بخط مقروء في بنغلادش قوات الاحتلال تقرر طرد أقارب “منفذ هجوم الشاحنة” من القدس رئيس الهلال يقدم العضوية الشرفية لـ “عواجي” المملكة الثالثة عالمياً باحتياطي النقد الأجنبي منح خادم الحرمين جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام ولي العهد يصل الجزائر ويلتقي الرئيس بوتفليقة التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر وسلوفينيا إصابة سفير الإمارات ووالي قندهار ودبلوماسيين بتفجير استهدف دار ضيافة لماذا أصبحت نفس رحلات الطيران تستغرق وقتاً أطول عن ذي قبل رغم تطور الطائرات؟ وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جمعية أهل الحديث الباكستانية وعضو مجلس الشيوخ بباكستان وزارة البيئة : الترقيم الإلكتروني للإبل مجاني ويسهم في إحصاء الثروة الحيوانية وتنميتها وليس له ضرر صحي

قوات الاحتلال تقرر طرد أقارب “منفذ هجوم الشاحنة” من القدس

قوات الاحتلال تقرر طرد أقارب “منفذ هجوم الشاحنة” من القدس
المناطق_وكالات

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلية، طرد 13 من أقارب “فادي القنبر”، منفذ هجوم “الشاحنة” في القدس، من المدينة، كإجراء عقابي.

وشطب وزير داخلية حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة والدة القنبر، و12 من أقاربه في المدينة، كإجراء عقابي، ما يعني منع إقامتهم في القدس، والانتقال إلى الضفة الغربية للإقامة فيها، وإلغاء جميع حقوقهم الاجتماعية والصحية

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت، الأحد الماضي، هدم منزل منفذ الهجوم في بلدة جبل المكبر، ومنع تسليم جثمانه لأفراد أسرته وحرمان أقاربه من طلبات لم الشمل والإقامة في القدس.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>