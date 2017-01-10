قوات الاحتلال تقرر طرد أقارب “منفذ هجوم الشاحنة” من القدس

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلية، طرد 13 من أقارب “فادي القنبر”، منفذ هجوم “الشاحنة” في القدس، من المدينة، كإجراء عقابي.

وشطب وزير داخلية حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة والدة القنبر، و12 من أقاربه في المدينة، كإجراء عقابي، ما يعني منع إقامتهم في القدس، والانتقال إلى الضفة الغربية للإقامة فيها، وإلغاء جميع حقوقهم الاجتماعية والصحية

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت، الأحد الماضي، هدم منزل منفذ الهجوم في بلدة جبل المكبر، ومنع تسليم جثمانه لأفراد أسرته وحرمان أقاربه من طلبات لم الشمل والإقامة في القدس.