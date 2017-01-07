 حادث مروّع بالخرج.. سيارة مسرعة تصدم رجلاً و تقذفه في الهواء عدة أمتار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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حادث مروّع بالخرج.. سيارة مسرعة تصدم رجلاً و تقذفه في الهواء عدة أمتار

حادث مروّع بالخرج.. سيارة مسرعة تصدم رجلاً و تقذفه في الهواء عدة أمتار
المناطق_الرياض

وثق فيديو على موقع “يوتيوب” حادث دهس مروري مروّع وقع قبل نحو أسبوعين، حيث رصدت كاميرات المراقبة الحادث، الذي أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية المصرية.

وتظهر كاميرات المراقبة سيارة تسير بسرعة عالية في أحد الطرق العامة بالخرج، ثم تقوم بدهس شخص يسير بالطريق، ما أدى إلى رفعه أمتاراً عن الأرض والطيران لأمتار أمام السيارة.

كما أوضحت شعبة مرور الخرج أن الحادث مضى عليه أسبوعان وأسفر عن وفاة مقيم مصري، لافتة إلى أن السائق توقف بسيارته بموقع الحادث وقام بتسليم نفسه لشعبة المرور في الحال.

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