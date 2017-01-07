 القرشي: ٩٨٠ مليون ريال أرباح نقل الحجاج هذا العام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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القرشي: ٩٨٠ مليون ريال أرباح نقل الحجاج هذا العام

القرشي: ٩٨٠ مليون ريال أرباح نقل الحجاج هذا العام
المناطق - مكة المكرمة
أكد عضو لجنة الحج في الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة وعضو لجنة النقل سابقا محمد سعد القرشي أن رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بموسم حج هذا العام 1438، ورفع أعداد الحجاج من الداخل والخارج، بما يتفق والضوابط المنظمة لذلك، وتمكين الدول الإسلامية الراغبة في رفع أعداد حجاجها هذا العام من زيادة أعداد حجاجها سيساهم في زيادة أعداد حافلات نقل الحجاج لهذا العام بنحو ٣٠ ألف حافلة من الداخل وأكثر من ٤٠ ألف حافلة من مصر والأردن مبينا أنه دخلت السوق هذا العام شركات نقل جديدة كما سمحت النقابة العامة للسيارات من هذا العام ستكون نسبة الإستئجار من الداخل ٣٠ في المائة ومن الخارج ٧٠ في المائة.
وقدر القرشي أرباح حافلات النقل في حج هذا العام تتجاوز ال ٩٨٠ مليون ريال  حيث ستقوم بنقل أكثر من ثلاثة مليون حاج لافتا إلى أن هناك ٣٨٠  شركة نقل وسيساهم زيادة أعداد الحجاج في زيادة أرباحها بنسبة ٧٠ في المائة عن الأعوام السابقة.
وأوضح القرشي أنه سيكون كذلك زيادة في استخدام قطار المشاعر حيث متوقع نقل ٢٠٠ألف حاج من حجاج الداخل وكذلك نقل ٨٠٠ألف حاج من حجاج الخارج هذا العام.

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