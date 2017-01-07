 محافظ صبيا يواسي أسرة الطفلة ليلى حديدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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محافظ صبيا يواسي أسرة الطفلة ليلى حديدي

محافظ صبيا يواسي أسرة الطفلة ليلى حديدي
المناطق - أمل بهكلي
قام محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء يرافقه مدير مرور المحافظة الرائد  فواز بن يحي الشريف ومدير الشرطة الرائد صالح بن محمد آل كليب ومساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ ضيف الله بن علي الحازمي  بزيارة لمنزل أسرة الطفلة ليلى حديدي والتي أنتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح أمس بعد تعرضها لحادث دهس أمام مدرستها بقرية أبو السلع  . حيث قدم المحافظ ومرافقوه واجب العزاء والمواساة لأشقاء وأعمام الطفلة في مصابهم وإبلاغهم دعوات الجميع بأن يتغمدها الله بواسع مغفرته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان  .
كما أصدر المحافظ تعليماته العاجلة للجمعية الخيرية بسرعة الوقوف على أوضاع أسرتها وبحث حالتها الإجتماعية والمعيشية والمبادرة بتقديم ما تحتاجه من إعانة مالية ومساعدات عينية تقديراً لظروفهم  .
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