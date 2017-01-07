 المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير المزدوج الذي وقع في أفغانستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير المزدوج الذي وقع في أفغانستان

المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير المزدوج الذي وقع في أفغانستان
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للتفجير المزدوج الذي وقع بالقرب من البرلمان الأفغاني في عاصمة جمهورية أفغانستان الإسلامية (كابول) والتفجير الذي وقع في إقليم (هلمند) جنوب البلاد، والتي أسفرت عن سقوط العشرات بين قتلى وجرحى.
وقدم المصدر تعازي المملكة لأسر الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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