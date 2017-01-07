عُمان تنفي مباحثات الحصول على وديعة بمليارات الدولارات من دول الخليج

نفت سلطنة عمان اليوم (الثلاثاء) ما تم تداوله حول سعيها إلى الحصول على وديعة من دول الخليج، تقدر بمليارات الدولارات، لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأصدرت وزارة المالية العمانية بيانا نفت فيه ذلك، مؤكدة أن الخبر الذي نشرته وكالة أنباء “رويترز” بخصوص الوديعة، عار من الصحة، نافية إجراء أي محادثات بخصوص ذلك.

وقالت الوزارة في بيانها إن السلطنة تملك احتياطيات كافية، ولا توجد أي مخاطر على قيمة الريال العماني تستدعي تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي.

يذكر أن وكالة رويترز كانت قد نقلت مساء اليوم عن مصدر عماني وآخر قطري بخصوص محاولة عمان التفاوض مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات.