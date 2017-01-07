افتتاح مركز الدفاع المدني بحي السليمانية بحفرالباطن

قام مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني يرافقه مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد المري بزياره تفقديه للإدارة العامة للدفاع المدني بحفر الباطن تفقد خلالها مراكز الدفاع المدني بالمحافظة للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الحوادث المختلفة وخطط الإدارة لمواجهة السيول والأمطار ، واجتمع مع ضباط الإدارة لمناقشة سير العمل وقد حثهم على مضاعفة الجهود لحماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات بإذن الله ،كما قام بزياره لمحافظ حفر الباطن الاستاذ عبدالمحسن العطيشان بمقر المحافظة .

وافتتح محافظ حفر الباطن ومدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مركز الدفاع المدني بالسليمانية وإدارة السلامة ، وفي نهاية الزيارة قام العميد محمد الزهراني بتكريم الضباط والأفراد المتميزين بالإدارة .