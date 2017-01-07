 افتتاح مركز الدفاع المدني بحي السليمانية بحفرالباطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

كلية الجبيل الصناعية وجامعة ميونخ للتقنية تطلقان اليوم مركز للأبحاث والابتكار والتكامل الصناعي ولي العهد يوجه بمنح نوط الشجاعة لرجال الأمن الذين شاركوا في مهمة حي الياسمين بالرياض وترقية 3 منهم استثنائيا العقيد العتيق لـ”لمناطق”:لاتخفيض للمخالفات المدبلة بحضور مديرة مكتب غرب.. تتويج أول دفعة تسريع على مستوى الطائف بالثانوية السابعة افتتاح مركز الدفاع المدني بحي السليمانية بحفرالباطن عُمان تنفي مباحثات الحصول على وديعة بمليارات الدولارات من دول الخليج انطلاق بطولة العالم لكرة اليد غداً في فرنسا المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير المزدوج الذي وقع في أفغانستان محافظ صبيا يواسي أسرة الطفلة ليلى حديدي القرشي: ٩٨٠ مليون ريال أرباح نقل الحجاج هذا العام حادث مروّع بالخرج.. سيارة مسرعة تصدم رجلاً و تقذفه في الهواء عدة أمتار القضاء يأمر الأطباء بالكتابة بخط مقروء في بنغلادش

افتتاح مركز الدفاع المدني بحي السليمانية بحفرالباطن

افتتاح مركز الدفاع المدني بحي السليمانية بحفرالباطن
المناطق - منال الدوسري

قام  مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني يرافقه مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد راشد المري بزياره تفقديه للإدارة العامة للدفاع المدني بحفر الباطن تفقد خلالها مراكز الدفاع المدني بالمحافظة للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الحوادث المختلفة وخطط الإدارة لمواجهة السيول والأمطار ، واجتمع مع ضباط الإدارة لمناقشة سير العمل وقد حثهم على مضاعفة الجهود لحماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات بإذن الله ،كما قام بزياره لمحافظ حفر الباطن الاستاذ عبدالمحسن العطيشان بمقر المحافظة .

وافتتح محافظ حفر الباطن ومدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية مركز الدفاع المدني بالسليمانية وإدارة السلامة ، وفي نهاية الزيارة قام العميد محمد الزهراني بتكريم الضباط والأفراد المتميزين بالإدارة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>