بحضور مديرة مكتب غرب.. تتويج أول دفعة تسريع على مستوى الطائف بالثانوية السابعة

نيابة عن مساعدة المدير العام أ . مها بنت طاهر الزايدي رعت مديرة مكتب غرب الطائف أ . حياة القرشي حفل تتويج أول دفعة تسريع على مستوى الطائف بالثانوية السابعة مقررات , بحضور قائدة الثانوية السابعة أ . حنان القرشي ومساعدات المدرسة ومنسوباتها و عدد من قيادات الإدارة ومدارس المقررات , وأمهات الطالبات الخريجات , حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاه السلام الوطني , لترحب قائدة المدرسة بالحاضرات مهنئة الطالبات الخريجات ومعلماتهن وأسرهن وكل من قام على رعايتهن وسقى هذه الثمرة اليانعة حتى حظيت بهذا المجد .

وبعد مسيرة الخريجات تحدثت مديرة مكتب غرب مرحبة بالحاضرات نيابة عن مساعدة المدير العام , ومعبرة عن فخرها واعتزازها بتخريج الدفعة الأولى من طالبات التسريع , كما قدمت شكرها وتقديرها لكل من تبنى هذا الإنجاز الذي كان نتاج عمل الفريق الواحد تكاتفًا وجودة وعطاءً لامحدود , مهنئة الطالبات الخريجات وأمهاتهن اللاتي حصدن ثمرة هذا الإنجاز في هذا اليوم .

فيما كان للطالبات الخريجات كلمة بثتها عنهن الطالبة شذى الصخيري عبرت فيها عن فرحتهن في يوم الحصاد وقدمت شكرها باسمها واسم زميلاتها الخريجات لوالديها ومدرستها وكل من كان له بصمة في تحقيق هذا الإنجاز , كما هنأت منسقة المقررات أ . فاطمة حمدي الجميع بهذا الإنجاز الذي لم يخرج عبثًا بل كان وراءه جهد استثنائي وفصول صيفية , مقدرة للثانوية السابعة جهودها كرائدة في تطبيق نظام التسريع , كما نقلت تهاني الوزارة بهذا الإنجاز الكبير ، فيما كان لوالدة خريجة كلمة ، ولوالد خريجة أخرى كلمة صوتية عبر الأثير .

لتتوالى عبارات الثناء من منسوبات المدرسة ويختتم الاحتفاء بتسليم الهدايا التقديرية والشهادات للطالبات الخريجات .