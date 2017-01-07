كلية الجبيل الصناعية وجامعة ميونخ للتقنية تطلقان اليوم مركز للأبحاث والابتكار والتكامل الصناعي

تطلق اليوم الهيئة الملكية بالجبيل مركز الجبيل للأبحاث والابتكار والتكامل الصناعي بالتعاون مع جامعة ميونخ للتقنية و شركتي (INSITE BAVARIA وVDI/VDE-IT). والذي جرى الإعلان عن تأسيسه في وقت سابق من العام الماضي. وسيقام اليوم حفل بهذه المناسبة تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح بن حامد العتيبي وبحضور ممثل الشركاء في النادي البحري للهيئة الملكية بالجبيل. وتضمن الحفل ورش عمل عن إدارة التكامل الصناعي يقدمها الفريق الاستشاري للمركز. يذكر أن كلية الجبيل الصناعية تزود الشركات الصناعية في الجبيل بأيدي عاملة وطنية ذات تعليم وتدريب متميز في مجالات التقنية خصوصا في ما يتعلق بإدارة الأعمال وذلك من خلال تعليم تقني متميز. إضافة إلى تقديم الكلية برامج تدريبية لتأهيل من هم على رأس العمل في الشركات من خلال شراكات تعقدها مع رجال الأعمال والصناعيين والمجتمع المحلي.