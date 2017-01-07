 ولي العهد يوجه بمنح نوط الشجاعة لرجال الأمن الذين شاركوا في مهمة حي الياسمين بالرياض وترقية 3 منهم استثنائيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 12 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 10 يناير 2017 ميلاديا

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كلية الجبيل الصناعية وجامعة ميونخ للتقنية تطلقان اليوم مركز للأبحاث والابتكار والتكامل الصناعي ولي العهد يوجه بمنح نوط الشجاعة لرجال الأمن الذين شاركوا في مهمة حي الياسمين بالرياض وترقية 3 منهم استثنائيا العقيد العتيق لـ”لمناطق”:لاتخفيض للمخالفات المدبلة بحضور مديرة مكتب غرب.. تتويج أول دفعة تسريع على مستوى الطائف بالثانوية السابعة افتتاح مركز الدفاع المدني بحي السليمانية بحفرالباطن عُمان تنفي مباحثات الحصول على وديعة بمليارات الدولارات من دول الخليج انطلاق بطولة العالم لكرة اليد غداً في فرنسا المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير المزدوج الذي وقع في أفغانستان محافظ صبيا يواسي أسرة الطفلة ليلى حديدي القرشي: ٩٨٠ مليون ريال أرباح نقل الحجاج هذا العام حادث مروّع بالخرج.. سيارة مسرعة تصدم رجلاً و تقذفه في الهواء عدة أمتار القضاء يأمر الأطباء بالكتابة بخط مقروء في بنغلادش

ولي العهد يوجه بمنح نوط الشجاعة لرجال الأمن الذين شاركوا في مهمة حي الياسمين بالرياض وترقية 3 منهم استثنائيا

ولي العهد يوجه بمنح نوط الشجاعة لرجال الأمن الذين شاركوا في مهمة حي الياسمين بالرياض وترقية 3 منهم استثنائيا
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله – بمنح نوط ( الشجاعة ) لجميع رجال الأمن الذين شاركوا في المهمة الأمنية التي تم تنفيذها صباح يوم السبت 9 / 4 / 1438هـ بمدينة الرياض للقبض على المطلوب / طايع سالم يسلم الصيعري.
كما وجه سموه، بترقية ثلاثة من رجال الأمن المشاركين في المهمة استثنائياً إلى الرتب التي تلي رتبهم الحالية وذلك تقديراً لما أظهروه من عزيمة عالية ومهنية وانضباط في تنفيذ مهامهم الأمنية للسيطرة على المطلوب / طايع بن سالم يسلم الصيعري، والمدعو / طلال بن سمران الصاعدي، ودقة وسرعة مواجهتهما ببسالة وشجاعة وإقدام مما حال بتوفيق الله دون تمكينهما مما كانا يخططان لتنفيذه من عمل إرهابي. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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