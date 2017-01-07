 مدير دفاع الشرقية يتفقد جاهزية حفر الباطن للحوادث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ تعز: سنحرر اليمن بالتفاوض أو بالقوة لحملة الدبلوم والثانوية.. وظائف شاغرة في شركة الخطوط الحديديّة هذه الأطعمة ينصح أطباء السرطان بعدم تناولها لخطورتها مدير تعليم جدة يكرم المدارس الفائزة بجائزة ” سواعد ” للعمل التطوعي بمشاركة أكثر من (20) ألف مستفيد.. تدشين مبادرات “ملتقى مكة الثقافي” في وحدات التدريب التقني بالمنطقة “المتحمي” يعتمد مشاركة فريق دراجتي عسير الجيش التركي: مقتل 19 من “داعش” واستهداف 367 موقعًا للتنظيم شمالي سوريا أدق من الشعر بـ30 مرة وأمتن من الفولاذ.. إنتاج خيوط عناكب اصطناعية للاستخدامات الطبية والملابس تأكيدًا على الدور الهام للقطاعين الهندسي والخدمي ، ذوي الإعاقة تنظم ورشة عمل “الوصول الشامل”. مدير دفاع الشرقية يتفقد جاهزية حفر الباطن للحوادث علماء يعثرون على “العنصر المفقود” في نواة الأرض كلية الجبيل الصناعية وجامعة ميونخ للتقنية تطلقان اليوم مركز للأبحاث والابتكار والتكامل الصناعي

مدير دفاع الشرقية يتفقد جاهزية حفر الباطن للحوادث

مدير دفاع الشرقية يتفقد جاهزية حفر الباطن للحوادث
المناطق_عبدالله السعيدي

قام  مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني بزياره تفقديه للإدارة العامة للدفاع المدني بحفر الباطن تفقد خلالها مراكز الدفاع المدني بالمحافظه للوقوف على الإستعدادات والجاهزيه لمواجهة الحوادث المختلفه وخطط الإدارة لمواجهة السيوال والأمطار ، واجتمع مع ضباط الإدارة لمناقشة سير العمل وقد حثهم على مضاعفة الجهود لحماية الأرواح والمحافظه على الممتلكات بإذن الله ، كما قام بزياره لمحافظ حفر الباطن الاستاذ عبدالمحسن العطيشان بمقر المحافظه وافتتح محافظ حفر الباطن ومدير الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه مركز الدفاع المدني بالسليمانية وإدارة السلامة ، وفي نهاية الزياره قام العميد محمد الزهراني بتكريم الضباط والأفراد المتميزين بالإداره  ، رافقه خلال الزياره مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه العميد راشد المري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>