مدير دفاع الشرقية يتفقد جاهزية حفر الباطن للحوادث

قام مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العميد محمد يحيى الزهراني بزياره تفقديه للإدارة العامة للدفاع المدني بحفر الباطن تفقد خلالها مراكز الدفاع المدني بالمحافظه للوقوف على الإستعدادات والجاهزيه لمواجهة الحوادث المختلفه وخطط الإدارة لمواجهة السيوال والأمطار ، واجتمع مع ضباط الإدارة لمناقشة سير العمل وقد حثهم على مضاعفة الجهود لحماية الأرواح والمحافظه على الممتلكات بإذن الله ، كما قام بزياره لمحافظ حفر الباطن الاستاذ عبدالمحسن العطيشان بمقر المحافظه وافتتح محافظ حفر الباطن ومدير الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه مركز الدفاع المدني بالسليمانية وإدارة السلامة ، وفي نهاية الزياره قام العميد محمد الزهراني بتكريم الضباط والأفراد المتميزين بالإداره ، رافقه خلال الزياره مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقه الشرقيه العميد راشد المري