تأكيدًا على الدور الهام للقطاعين الهندسي والخدمي ، ذوي الإعاقة تنظم ورشة عمل “الوصول الشامل”.

بحضور سعادة مدير عام الجمعية الأستاذ عبداللطيف الجعفري ، نظمت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء بالشراكة مع المجلس البلدي ورشة عمل بعنوان ( الوصول الشامل والتنمية العمرانية ) وذلك في فندق الأحساء انتركونتيننتال وبمشاركة
عدد من المهندسين من عدة جهات حكومية وأهلية.
وتهدف هذه الورشة إلى التعريف بأهمية الوصول الشامل للارتقاء بالبيئة العمرانية وتهيئتها لذوي الإعاقة وذلك من خلال وجهة نظر علمية قدمها المهندس أحمد يوبا في اليوم الأول الذي أشار إلى أهمية الوصول الشامل ومدى تأثيره على حياة
الأشخاص ذوي الإعاقة كونه عاملا رئيسا في عملية تنقلهم من وإلى وداخل المرافق العامة .
كما تطرّق إلى جوانب الخدمات التي يجب توافرها بحسب نوع الإعاقة، إضافة إلى تسليط الضوء على القوانين الدولية لحقوق ذوي الإعاقة والمُعتمدة من قِبل مُنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية اعتمادها وتطبيقها في جميع
القطاعات سواءً الحكومية أو الأهلية.
وتأتي هذه الورشة من مُنطلق تفعيل الدور المجتمعي الذي تقوم به الجمعية لتسهيل الوصول الشامل من خلال الوقوف على التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة برفقة الشركاء الاستراتيجيين والقطاعات الحكومية والأهلية للاستفادة القصوى منها.
الجدير بالذكر أن برنامج الوصول الشامل هو أحد أهم إنجازات مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتضامن مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ويعد البرنامج جزءا مهما من نظام رعاية ذوي الإعاقة المقر من الدولة عام 1421هـ، حيث نصت المادة
الثالثة من هذا النظام على ” أن يحدد المجلس الأعلى لرعاية المعوقين بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي قد تستعمل لتحقيق
أغراض هذا النظام، على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات اللازمة لذلك.”
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