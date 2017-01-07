تأكيدًا على الدور الهام للقطاعين الهندسي والخدمي ، ذوي الإعاقة تنظم ورشة عمل “الوصول الشامل”.

الجدير بالذكر أن برنامج الوصول الشامل هو أحد أهم إنجازات مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتضامن مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ويعد البرنامج جزءا مهما من نظام رعاية ذوي الإعاقة المقر من الدولة عام 1421هـ، حيث نصت المادة

الثالثة من هذا النظام على ” أن يحدد المجلس الأعلى لرعاية المعوقين بالتنسيق مع الجهات المختصة الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية باحتياجات المعوقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي قد تستعمل لتحقيق

أغراض هذا النظام، على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات اللازمة لذلك.”