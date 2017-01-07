 “المتحمي” يعتمد مشاركة فريق دراجتي عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 13 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 يناير 2017 ميلاديا

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“المتحمي” يعتمد مشاركة فريق دراجتي عسير

“المتحمي” يعتمد مشاركة فريق دراجتي عسير
المناطق - محمد آل طاوي
اعتمد محافظ محايل محمد بن سعود أبونقطة المتحمي أمس الأول شعار ومشاركة فريق دراجتي عسير الذي سيشارك ضمن فعاليات مهرجان محايل أدفأ للعام الحالي وذلك بحضور عضو الإتحاد السعودي ومنظم سباق الدراجات الهوائية بمهرجان محايل أدفأ  محمد  علي الشهري ، والمدير التنفيذي للسباق عائض مشبب عسيري كما دشن المحافظ الرابط الخاص بتسجيل المتسابقين والذي سيكون على الرابط (www.tracse.com)
وأوضح ” الشهري ” ان هذا السباق الذي يقام بمحافظة محايل يأتي لأول مرة ، مشيرآ إلى أن فريق دراجتي عسير يشارك بأبطال الفريق ويرحب بجميع الدراجين من أنحاء المملكة وخارجها  ، لافتا إلى أن المسارات الخاصة  قد تم تحديدها مسبقا . مؤكدآ أن الفائز الأول سيحصل على الجائزة الكبرى والتي هي عبارة عن سيارة . وجوائز مالية بقيمة عشرين الف ريال …

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