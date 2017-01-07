بمشاركة أكثر من (20) ألف مستفيد.. تدشين مبادرات “ملتقى مكة الثقافي” في وحدات التدريب التقني بالمنطقة

أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فعاليات ” ملتقى مكة الثقافي” وهو أحد المشاريع الثقافية التي تنفذ تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ، وتستهدف من خلالها الأمارة كافة شرائح المجتمع عبر مجموعة من البرامج والفعاليات التي تحقق شعار الملتقى هذا العام ” كيف نكون قدوة ؟” وتنفذها جميع القطاعات الحكومية والخاصة ومن ضمنها قطاعات التدريب التقني من الكليات التقنية والاتصالات والمعاهد الصناعية الثانوية بمحافظات المنطقة .

ودشن فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فعاليات الملتقى هذا العام من مقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة ، ويترجم هذا التدشين الرؤية السديدة لصاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة وإيمانه العميق بما يحمله من رساله يستهدف من خلالها بناء الإنسان و تنمية المكان، واستثمار كل المقومات التي تمتاز بها المنطقة لتطوير العمل الثقافي والفكري ، ومستهدفاً إعادة اكتشاف الإنسان لقيمه وتراثه الديني وإعداده ليكون عدة للحاضر وأمان المستقبل وبناء الوطن .

حضر حفل التدشين الذي نظم على مسرح المعهد منسوبي المعهد من المدربين والمتدربين الذي استمعوا إلى محاضرة توجيهية للشيخ الدكتور أحمد بن حمد جيلان نظمت بالتعاون مع الشئون الإسلامية ، وتناولت هذه المحاضرة التي نقلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أهمية إعادة اكتشاف القيم واستنهاض دورها في إعادة معالم الحياة الجميلة ، القائمة على طاعة الله ، واتباع ولي الأمر ، وأهمية دور الشباب في تنمية هذه القيم التي تصنع منهم قدوات تساهم في مسيرة وبناء الوطن .

وأكد “كدسه” أن هذا الملتقى يشكل انعطافه هامة تبرز أهمية القيم الفكرية ، في الوقت الذي تلعب فيه هذه القيم دوراً كبيراً في اعادة تشكيل ثقافة الفرد مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ، منوهاً بأهداف الملتقى الرئيسية وفرق العمل التي تتابع أولا بأول لتقيس تنفيذ الأهداف ، مشيراً إلى أن جميع وحدات المنطقة التدريبية الحكومية والخاصة تعمل على تنفيذ المشروع طيلة فترة تنفيذه ، والتي تختتم أواخر شعبان القادم .

من جهته ، أكد مسفر بن عبدالله بدران مدير المعهد الصناعي الثانوي بجدة أن مشروع مكة الثقافي تحت شعار ” كيف نكون قدوة ؟” يختصر بشكل كبير تشتيت الجهود المنفذة ليوحدها ضمن آلية عمل واضحة تعزيزاً للرؤية الهامة من المشروع ، مؤكداً أن هذا المشروع يعد من أهم الأولويات الثقافية والفكرية للمعهد ، مضيفاً أن هذا المشروع يلبي طموحاتنا كآباء قبل أن نكون مسئولي تدريب بأن يتم غرس القيم النبيلة التي تساهم في إعلاء دور الوطن وصياغة مستقبله في ظل الحاجة إلى تكاتفنا مع بعض كمواطنين بصدق وأمانة .

يذكر أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة كانت سباقة للاستفادة من هذا المشروع الذي يعتبر عصرياً من نوعه ، يقيس الهدف ويتابع التنفيذ ، حيث قدمت عدة مبادرات واقعية التحقيق لتنفيذها في الكليات التقنية للبنين والبنات وكلية الاتصالات والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد التدريب الأهلي حيث شملت تلك المبادرات : كن قدوة ، وطن واحد ، مسابقة الابتكارات “حلول ابداعية” ، نشر ثقافة العمل الحر ، كوني قدوة ، “الاعلام الحديث : الواقع والمأمول” ، صانعة التغيير .