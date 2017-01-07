مدير تعليم جدة يكرم المدارس الفائزة بجائزة ” سواعد ” للعمل التطوعي

أكد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أن العمل التطوعي سمة النفوس الراقية مؤكدا على توجيهات سمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وسمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد و تأكيد وزارة التعليم بأهمية تعزيز وتفعيل العمل التطوعي لدى شباب الوطن منوها بأنه يشهد بالعديد من المواقف التطوعية المشرفة لمركز سواعد والكشافة في مناسبات عدة .

جاء ذلك خلال رعاية الثقفي اليوم ( الثلاثاء ) لحفل تكريم المدارس التي حازت مبادراتها على جائزة العمل التطوعي ” سواعد ” بحضور عدد من القيادات التعليمية وذلك بفندق الدار البيضاء .

وكان الحفل قد تخلله تدشين مدير عام تعليم جدة لتطبيق “سواعد “الإلكتروني تلاه تقديم عرض لدليل العمل التطوعي الوزاري وجائزة العمل التطوعي الثانية بالإضافة لعرض مماثل عن مركز الخدمات التطوعية ” سواعد ” كما تخلل الحفل قصيدة شعرية .

وفِي الختام سلم الثقفي المدارس الفائزة بالمبادرات جائزة العمل التطوعي وكذلك شركاء النجاح فيها .

من جهته أوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي أن تطبيق سواعد الإلكتروني سيكون رافدا للمركز في تجويد أعماله وسرعة التفاعل مع الأحداث التي تتطلب العمل التطوعي وفق الدليل التنظيمي لأعمال المركز وتمكين الأعضاء والزوار من الاستفادة من التطبيق من خلال التعريف بدور المركز والتدريب وتسجيل ساعات التطوع وجائزة سواعد وسفراء التطوع وغيرها .